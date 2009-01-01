Экс-начальник резидентуры ЦРУ обвинил Путина: попытался "экспортировать" российские пагубные идеи в США

Президент хотел, чтобы Россию воспринимали как равную Штатам по авторитету, утверждает Хоффман.

Владимир Путин Reuters

Бывший начальник резидентурыСША Дэниел Хоффман считает, что президент РФпопытался "экспортировать" российские пагубные идеи в Штаты.

Об этом он написал в статье для The Washington Post, сообщает InoPressa.

По словам автора, глава России хотел, что его страну "воспринимали как равную США по авторитету, а также стремился гарантировать, что западные идеалы свободы, воли и демократии не будут угрожать безопасности его режима".

"Теперь Путин попытался экспортировать российские пагубные идеи и влияние на нашу родину… намеренно атаковал наши социальные сети, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года и подорвать наше доверие к современной киберинфраструктуре, которая стала столь важной для нашего демократического процесса", — добавил аналитик.

Хоффман утверждает, что большая часть его карьеры в ЦРУ была сосредоточена на РФ. "… Путин, который направляет львиную долю российских военных и разведывательных ресурсов против США, продолжает, подобно его советским предшественникам, воспринимать США как "главного врага" России", — говорится в материале.

Ранее бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что американский президент Дональд Трамп не может сделать шаг навстречу Кремлю из-за ограничений, наложенных на него политической системой США.