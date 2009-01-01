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Экс-начальник резидентуры ЦРУ обвинил Путина: попытался "экспортировать" российские пагубные идеи в США

Сегодня, 15:45

Президент хотел, чтобы Россию воспринимали как равную Штатам по авторитету, утверждает Хоффман.

Путин
Владимир Путин Reuters
Бывший начальник резидентуры Центрального разведывательного управления США Дэниел Хоффман считает, что президент РФ Владимир Путин попытался "экспортировать" российские пагубные идеи в Штаты.

Об этом он написал в статье для The Washington Post, сообщает InoPressa.

По словам автора, глава России хотел, что его страну "воспринимали как равную США по авторитету, а также стремился гарантировать, что западные идеалы свободы, воли и демократии не будут угрожать безопасности его режима".

"Теперь Путин попытался экспортировать российские пагубные идеи и влияние на нашу родину… намеренно атаковал наши социальные сети, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года и подорвать наше доверие к современной киберинфраструктуре, которая стала столь важной для нашего демократического процесса", — добавил аналитик.

Хоффман утверждает, что большая часть его карьеры в ЦРУ была сосредоточена на РФ. "… Путин, который направляет львиную долю российских военных и разведывательных ресурсов против США, продолжает, подобно его советским предшественникам, воспринимать США как "главного врага" России", — говорится в материале.

Ранее бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что американский президент Дональд Трамп не может сделать шаг навстречу Кремлю из-за ограничений, наложенных на него политической системой США.

Теги:  
Россия, Путин, ЦРУ, США, Хоффман
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