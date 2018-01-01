Экс-посол США назвал сроки быстрого развала системы Путина

Харизматичные диктаторы и автократы и их режимы не живут так долго как однопартийные системы
"Я пессимистично смотрю на краткосрочную перспективу, но в долгосрочной перспективе я настроен невероятно оптимистично. В краткосрочной перспективе путинизм, как политическая система, по моему мнению, весьма сложен. Это не топорная диктатура; она эффективно функционирует, а он раздавил оппозицию", — заявил он.
При этом он не видит сценария, при котором система падёт пока Путин находится на своём месте, сообщает CNN.
"Харизматичные диктаторы и автократы и их режимы не живут так долго как однопартийные системы.
Путин определённо принадлежит к их числу. И поэтому я думаю, что после него эта система распадётся довольно быстро", — подчеркнул посол.
Напомним, ранее политолог потроллил Путина из-за фото с Макроном.
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