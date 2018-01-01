Экс-посол США рассказал, почему западные лидеры проигнорировали победу Путина на "выборах"

В РФ избирательная гонка не соответствовала демократическим стандартам, отметил Хербст.
Российские президентские выборы не соответствовали демократическим стандартам, рассказал эксперт в столице Штатов Вашингтоне Укринформу.
"Некоторые лидеры поздравили (Путина — Ред.), но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", — отметил собеседник.
Напомним, в РФ президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым. По данным российского Центризбиркома, побеждает Владимир Путин.