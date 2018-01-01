Экс-посол США рассказал, почему западные лидеры проигнорировали победу Путина на "выборах"

В РФ избирательная гонка не соответствовала демократическим стандартам, отметил Хербст.

В России Владимир Путин победил на ненастоящих выборах, считает Джон Хербст Reuters

Бывший посол США в Украине, глава Евразийского центра им. Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет Джон Хербст заявил, что западные лидеры проигнорировали победу президента РФ Владимира Путина на новых выборах, поскольку избирательная гонка была "ненастоящей".

Российские президентские выборы не соответствовали демократическим стандартам, рассказал эксперт в столице Штатов Вашингтоне Укринформу.

"Некоторые лидеры поздравили (Путина — Ред.), но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", — отметил собеседник.

Напомним, в РФ президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым. По данным российского Центризбиркома, побеждает Владимир Путин.