Экс-посол США считает, что фиаско бывшего советника "отрезвило" администрацию Трампа

Хербст надеется, что Штаты ужесточат политику против РФ.

Майкл Флинн Reuters

Фиаско экс-советника президента СШАпо нацбезопасностиподтолкнуло администрацию главы страны к более трезвой политик в отношении РФ.

Об этом бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст рассказал в комментарии Укринформу.

В то же время собеседник назвал отставку советника "одной из главных неудач для нынешней политики Белого дома по сближению с Москвой".

"… это ведет к тому, к чему призывают демократы и некоторые республиканцы в Конгрессе, а именно — расследовать возможные связи Флинна и даже Трампа с Кремлем", — считает эксперт.

По его словам, обращая внимание на последние заявления Белого дома о сохранении жесткой позиции против России, фиаско Флинна "подтолкнуло новую администрацию к более трезвой политики в ответ на ревизионизм Кремля".

"Моя надежда заключается в том, что это только начало гораздо более реалистичного понимания (администрацией Трампа — ред.) опасных намерений Москвы, а также ужесточение политики Соединенных Штатов в отношении России", — добавил Хербст.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский говорил, что для Украины отставка советника Дональда Трампа Майкла Флинна — хорошая новость, это значит, что президент не позволит сейчас себе сделать ни шагу в сторону перезагрузки отношений с РФ.