Экс-посол США считает, что фиаско бывшего советника "отрезвило" администрацию Трампа

Хербст надеется, что Штаты ужесточат политику против РФ.
Об этом бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст рассказал в комментарии Укринформу.
В то же время собеседник назвал отставку советника "одной из главных неудач для нынешней политики Белого дома по сближению с Москвой".
"… это ведет к тому, к чему призывают демократы и некоторые республиканцы в Конгрессе, а именно — расследовать возможные связи Флинна и даже Трампа с Кремлем", — считает эксперт.
По его словам, обращая внимание на последние заявления Белого дома о сохранении жесткой позиции против России, фиаско Флинна "подтолкнуло новую администрацию к более трезвой политики в ответ на ревизионизм Кремля".
"Моя надежда заключается в том, что это только начало гораздо более реалистичного понимания (администрацией Трампа — ред.) опасных намерений Москвы, а также ужесточение политики Соединенных Штатов в отношении России", — добавил Хербст.
Ранее российский политолог Андрей Пионтковский говорил, что для Украины отставка советника Дональда Трампа Майкла Флинна — хорошая новость, это значит, что президент не позволит сейчас себе сделать ни шагу в сторону перезагрузки отношений с РФ.