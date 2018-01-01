Экс-посол США считает, что России довольна продолжающимся конфликтом на Донбассе

По мнению дипломата, Россия вполне довольна сегодняшним продолжающимся конфликтом на Донбассе.

Война на Донбассе, иллюстрация. Reuters

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что любая миротворческая миссия на востоке Украины не сработает без согласия России.

"… когда мы говорим о действенном мандате миротворческой миссии, вы же хотите, чтобы они препятствовали любому возникновению нарушений, 20 тысяч "голубых касок" – минимум, который нужен. Потому что чем больше будет мандат миротворческой миссии, тем больше вы сможете контролировать ситуацию", – цитирует издание "Сегодня" американского дипломата.

Пайфер надеется, что после президентских выборов мы увидим желание России найти реальное решение для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я боюсь, что Россия вполне довольна сегодняшним продолжающимся конфликтом на Донбассе. Надеюсь, что я ошибаюсь. Надеюсь, что после президентских выборов (в России 18 марта – ред.) мы увидим желание России найти реальное решение", – подытожил Пайфер.

Также стоит отметить, что 17 февраля, на полях 54-й Мюнхенской конференции по безопасности экс-генсек НАТО, а ныне советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен представит отчет по миротворцам на Донбассе, который подготовлен подготовлен Американским Институтом Хадсона совместно с Rasmussen Global Foundation.

По мнению аналитиков, мандат миссии ООН должен включать 20-тысячный контингент из стран не членов НАТО (к примеру, Швеция, Финляндия и Австрия), плюс 4 тыс. полицейских.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия уже готова ввести миротворческую миссию ООН на всю оккупированную территорию Донбасса, включая российско-украинскую границу.