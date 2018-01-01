Экс-посол США заявил о вторжении в Украину "красной армии"

Киев мог забрать всю оккупированную территорию востока Украины, заявил Джон Хербст.
"В августе 2014 года, если бы красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", — заявил он, сообщает "РИА Новости".
Напомним, ранее президент Петр Порошенко не исключил вероятность, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе, а также военную операцию в Азовском море.
В свое время Хербст назвал способы, как заставить Кремль уйти из Украины.
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