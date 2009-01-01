Трамп и его советники активно атаковали Евросоюз.

Дональд Трамп Reuters

Американский лидери президент РФна фоне Brexit, скорее всего, попытаются "перекроить карту Европы в соответствии со своими замыслами", предупреждает группа высокопоставленных французских политиков.

Об этом говорится в статье The Independent, перевод которой публикует InoPressa.ru

"Новый американский президент, по их словам, может воспользоваться отчаянной потребностью британского правительства в торговом соглашении с США после Brexit в качестве образца для подрыва и ослабления ЕС", — пишет автор статьи Ким Сенгупта.

"Трамп и его советники активно атаковали ЕС, и бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен выразил глубокую озабоченность тем, что администрация США может предложить отдельным странам-членам блока двусторонние соглашения, аналогичные британскому, испытывая на прочность солидарность союза", — говорится в статье.

"Трамп пытается держать ЕС в заложниках Brexit, — заявил Раффарен. По мнению экс-премьера и его коллег, Путин также может использовать похожие уловки для дестабилизации западноевропейских альянсов. Французские политики подчеркивают необходимость для стран-членов сохранять единство перед лицом попыток внести раскол в их ряды.

"США хотят заключить двусторонние соглашения со своими друзьями. Мы не согласны с таким подходом, мы в ЕС сохраняем единство и должны оставаться вместе", — заявил Раффарен.

"Что касается России, — сказал он, — нам нужно подождать и посмотреть, но Путин рассматривает Европу через призму НАТО и тоже придерживается логики двусторонних отношений ради собственной выгоды".

"Трамп и Путин, скорее всего, попытаются перекроить карту Европы в соответствии со своими замыслами", — заявил он. Немцы очень заинтересованы в сплоченной Европе, подчеркнул Раффарен, и "Франция и Германия едины в своем подходе".

Напомним, ранее правнучка Хрущева объяснила, почему Трамп больше тянется к Путину, чем к Украине.