Адвокат Евгения Закревская, которая ведет дело Небесной сотни, она надеется, что Манафорт "разъяснит обвинения"

Пол Манафорт. Reuters

Об этом со ссылкой на переписку дочерей Манафорта, которую взломали и обнародовали хакеры, сообщает Independent .

В прошлом месяце, пишет издание, хакеры взломали переписку дочерей Манафорта — Андреа и Джессики за период с октября 2012 по сентябрь 2016 года.

В одном из сообщений Андреа Манафорт написала своей сестре: "Не обманывай себя, деньги, которые есть у нас, это "кровавые" деньги".

Издание пишет, что Андреа, возможно, говорит о вероятной роли своего отца в расстрелах активистов на Майдане в феврале 2014 года.

В другом сообщении Андреа написала сестре: "Знаешь ли ты, чья стратегия должна была спровоцировать это, отправить этих людей (на Майдан) и заставить их убить?".

Между тем адвокат Евгения Закревская, которая ведет дело Небесной сотни, она надеется, что Манафорт "разъяснит обвинения".

Прокурор управления специальных расследований ГПУ, в свою очередь, сообщил CNN, что указанные текстовые сообщения будут рассмотрены на предмет их достоверности.



По информации западных СМИ, политтехнолог Пол Манафорт в 2006 году организовывал антинатовские митинги в Крыму, после которых на полуострове были отменены учения "Си Бриз", и в дальнейшем способствовал возвращению Виктора Януковича и Партии регионов во власть.

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