Экс-"стратег" Трампа рассказал о разногласиях в Белом доме

Команда президента США разочарована повесткой дня Конгресса, утверждает Бэннон.

Белый дом, иллюстрация Reuters

Бывший советник президента СШАпо стратегическим вопросамзаявил, что в Белом доме есть разногласия.

Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post, пишет РБК.

В то же время собеседник подчеркнул, что ни одна администрация американского лидера в истории не была настолько разделена по поводу направления движения.

По словам Бэннона, команда Трампа разочарована повесткой дня Конгресса, которая больше согласуется с традиционными республиканскими приоритетами, чем с теми целями, которые провозглашает политик.

"Если члены Республиканской партии на Капитолийском холме будут поддерживать идеи президента, а не свои цели, то это будет одна большая счастливая семья", — считает экс-советник.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источник писало, что перестановки в администрации президента Дональда Трампа вызывают у российских чиновников головную боль.