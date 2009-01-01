Экс-замминистра финансов РФ рассказал, как Кремль инструктирует шефов пропагандистов

В России власти полностью управляют телевидением, отметил Алексашенко.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Российско-американский экономист, экс-замминистра финансов РФутверждает, что руководителям ключевых российских пропагандистких телеканалов раз в неделю проводят инструктаж в Кремле.

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что в России власти полностью управляют телевидением, а оно, в свою очередь, "прочищает мозги" населению.

"Руководителям "Первого канала", канала "Россия", НТВ раз в неделю проводят брифинги в Кремле о том, что и как правильно освещать. Что они, собственно говоря, и делают", — отметил аналитик.

Ранее российский журналист и блогер Аркадий Бабченко говорил, что РФ превратила свой язык в инструмент войны, к нему теперь должно быть такое же отношение, как, в частности, к "зомбоящику".