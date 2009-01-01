Эксперт назвал причины, почему Кремлю выгодно держать свои войска в непризнанном Приднестровье

Присутствие в нестабильном регионе российских солдат дает Кремлю политические рычаги воздействия на Кишинев, считает эксперт.
Об этом пишет обозреватель Владимир Кравченко в своей статье для ZN.UA.
"Российские войска будут находиться в Приднестровье до тех пор, пока это выгодно России", — наводит автор статьи слова спецпредставителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского.
По мнению Крыжановского, на это есть четыре причины.
Во-первых, ценность присутствия ОГРВ в непризнанной республике для Москвы заключается в демонстрации триколора и наличии еще одного военного форпоста России, что должно говорить о российском доминировании в этом регионе.
Во-вторых, присутствие в нестабильном регионе российских солдат дает Кремлю политические рычаги воздействия на Кишинев, где у власти находится правительство, декларирующее евроинтеграционный курс.
В-третьих, российская военная группа в Приднестровье — это и база для ведения радиоэлектронной разведки против Украины, и плацдарм для дестабилизации Одесской области, и канал для проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в нашу страну.
Наконец, в-четвертых, ОГРВ — это и средство воздействия на Тирасполь, где местные политики, даже пророссийски настроенные, проявляют склонность к самостоятельной игре.
По мнению экспертов, присутствие ОГРВ в регионе способствует не урегулированию приднестровского конфликта, а его консервации. Что выгодно Кремлю: существование еще одного очага нестабильности повышает ценность России как геополитического игрока.
Как сообщалось ранее, Молдова потребовала вывести российские войска из Приднестровья.
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