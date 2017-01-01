Эксперт назвал самые болезненные санкции для России

Дипломат рассказал, как изменилась готовность Европы и США к продолжению санкций против России из-за ее действий в Украине.

Западные санкции против России действуют, но их результаты будут заметными только в долгосрочной перспективе.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде"

По его словам, несмотря на санкции, Россия все равно была бы в трудной экономической ситуации, начиная с 2014 года..

"В январе-феврале мы увидим расширенные списки причастных к агрессии и коррупции российских чиновников, а также компании, которые попадут под новые американские санкции. Это может быть еще более болезненным ударом", — говорит Хара.

"Они (санкции — ред.) стали катализатором ухудшения ситуация, сдерживанием экономического и технологического развития. Они больно бьют по возможностям России модернизировать вооруженные силы, развивать высокотехнологичные отрасли, ведь Россия является отсталой в технологическом смысле страной.

Самыми болезненными являются технологические ограничения, а также ограничения доступа к финансовым рынкам. Так, до войны более четверти заимствований нефтегазовой отрасли для своей операционной деятельности, Россия осуществляла на европейских рынках. Сейчас, если это вообще возможно, то, учитывая риски, цена таких заимствований значительно возросла. И это на фоне низких цен на энергоносители", — сказал эксперт.

Хара также отметил, что в санкционном режиме есть два монолита: Вашингтон и Берлин.

"Учитывая, что Ангела Меркель останется канцлером, то ее позиция, которая заключается в том, что санкций в связи "с агрессией на Донбассе остаються в силе, пока не будет прогресса в реализации Минских договоренностей, вряд ли изменится.

Вашингтон прилагал усилия для создания этой архитектуры санкций, а значит продолжит стимулировать европейцев не разрушать ее", — говорит Хара, добавляя, что в "следующем году на путинский режим ожидает новая волна американских санкций за вмешательство в американские выборы, а также нарушение Договора о ракетах малой и средней дальности".

Эксперт таже напомнил, что, помимо санкций, "связанных с Крымом и Донбассом, в последнее время были внедрены мероприятия в связи "с неконструктивной ролью России в северокорейском вопросе, с притеснениями прав человека и коррупцией (глобальный Акт Магнитского)".

"Еще четыре страны ввели ограничения относительно российских граждан и компаний, подобные Акту Магнитского. Надеюсь, что недавно внесенный в Верховную Раду Украины проект закона, предусматривающий санкции, подобные Акту Магнитского, будет проголосован. Этим Украина покажет, что она стоит на стороне западной цивилизации", — считает Хара.

Ранее бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, РФ и Евразии Майк Карпентер заявил, что самые сильные рычаги давления на РФ из-за агрессии — санкции, потому что они влияют на российскую экономику, есть также дипломатическая изоляция, развитие военных возможностей Украины и НАТО на Востоке