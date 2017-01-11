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Эксперт о походе "авианосца" России к берегам Сирии: пиар-акция, которая вышла боком

Сегодня, 11:11

"Кузнецов" точно должен был "уйти" домой к февралю, отметил Фельгенгауэр.

Адмирал Кузнецов, авианосец, крейсер
"Адмирал Кузнецов", иллюстрация @_HOPM
Поход к берегам Сирии единственного в российском военно-морском флоте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" является пиар-акцией, которая "вышла боком".

Об этом российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр рассказал в комментарии Апострофу.

По его словам, для того чтобы войска РФ ушли из сирийского государства, должно произойти что-то серьезное — смена режима или очень серьезное военное поражение.

"Никакого вывода не будет. Есть тактические решения, которые были неизбежны: "Кузнецов" точно должен был "уйти" домой к февралю, что бы там ни случилось, потому что у него уже ресурс был исчерпан полностью", — отметил эксперт.

Также Фельгенгауэр считает, что в развертывании "авианосца" не было смысла, как и в походе к берегам Сирии атомного крейсера "Петр Великий". "Это просто была пиар-акция, которая, правда, вышла боком, потому что потеряли два самолета", — подчеркнул он.

Ранее начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что президент РФ Владимир Путин сократил группировку войск в Сирии, "Адмирал Кузнецов" покидает берега страны.

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Россия, Сирия, авианосец, Адмирал Кузнецов, поход, Фельгенгауэр
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