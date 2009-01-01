Эксперт о России: этот "демон" еще долго будет портить жизнь на планете

В РФ властью обладает класс олигархов вместе со спецслужбами, сказал Лановой.
Такое мнение президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой высказал на чате в "Главреде".
В то же время он подчеркнул, что в лабиринтах российской публичной и скрытой политики трудно разобраться.
"Властью обладает класс олигархов вместе со спецслужбами... Нельзя исключать организованной этими спецслужбами замены Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.) на такую же фигуру с сохранением самого строя", — отметил эксперт.
Ранее российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова писала, что в России Владимир Путин "персонификатор всевластия на этапе его угасания", а протест — единственный способ перемен.