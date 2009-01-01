Эксперт о России: этот "демон" еще долго будет портить жизнь на планете

В РФ властью обладает класс олигархов вместе со спецслужбами, сказал Лановой.

Владимир Лановой Главред

Распаданельзя ожидать, он является иллюзией, этот "демон" еще долго будет портить жизнь на нашей планете.

Такое мнение президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой высказал на чате в "Главреде".

В то же время он подчеркнул, что в лабиринтах российской публичной и скрытой политики трудно разобраться.

"Властью обладает класс олигархов вместе со спецслужбами... Нельзя исключать организованной этими спецслужбами замены Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.) на такую же фигуру с сохранением самого строя", — отметил эксперт.

Ранее российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова писала, что в России Владимир Путин "персонификатор всевластия на этапе его угасания", а протест — единственный способ перемен.