Эксперт о событиях в "ЛДНР": возможно, "репетиция" противостояния силовиков в РФ

В России в скором времени может быть неспокойно, считает Тымчук.
Также он сообщил, что в "ЛНР" верными кураторам главаря псевдореспублики Игоря Плотницкого остаются в основном "подразделения разведки" во главе с начальником "разведки" квазигосударства.
"Не исключено, что на данным момент в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.) мы наблюдаем "репетицию" противостояния российских силовиков, которое в скором времени ожидает Россию", — добавил военный эксперт.
Ранее Дмитрий Тымчук писал, что в подконтрольном боевикам Донецке произошла серия диверсий, есть жертвы среди "офицеров ДНР". По его словам, разборки российских силовиков между собой на Донбассе, результатом чего стали события в Луганске, перешли на территорию соседней "республики".