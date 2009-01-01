Эксперт о событиях в "ЛДНР": возможно, "репетиция" противостояния силовиков в РФ

В России в скором времени может быть неспокойно, считает Тымчук.

Не ислючено, что в России скоро будет неспокойно, отметил политик Reuters

Не исключено, что сейчас на захваченной части Донбасса — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР — мы наблюдаем "репетицию" противостояния российских силовиков, которое в скором времени ожидает РФ, написал нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что в "ЛНР" верными кураторам главаря псевдореспублики Игоря Плотницкого остаются в основном "подразделения разведки" во главе с начальником "разведки" квазигосударства.

"Не исключено, что на данным момент в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.) мы наблюдаем "репетицию" противостояния российских силовиков, которое в скором времени ожидает Россию", — добавил военный эксперт.

Ранее Дмитрий Тымчук писал, что в подконтрольном боевикам Донецке произошла серия диверсий, есть жертвы среди "офицеров ДНР". По его словам, разборки российских силовиков между собой на Донбассе, результатом чего стали события в Луганске, перешли на территорию соседней "республики".