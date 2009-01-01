Эксперт, обвинивший Украину в сотрудничестве с КНДР, сделал громкое заявление

Эллеман утверждает, что он не фанат Путина и не участвует в пропагаде Кремля.

Reuters

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл

Эллеман, автор скандального доклада о двигателях в КНДР, заявил, что не уверен, что источником технологий для Северной Кореи является Украина

Об этом он сказал в интервью изданию "Голос Америки".

Эксперт отметил, что успех КНДР в ядерной программе может быть связан с кражей украинских технологий, говорит, что журналисты допустили ошибки в его выводах.

При этом он опроверг свое участие в российской провокации по дискредитации Украины, в чем его обвинил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Я не контактирую с любыми русскими. Я не фанат Путина. Я имею симпатию к Украине и сочувствую ей из-за аннексии Крыма. Я не участвую в агитации, пропаганде, которые спонсируют россияне. Я не думаю, что The New York Times участвуют в чем-то подобном. Если прочитать то, что я написал, то я выражаюсь очень четко — мы не уверены, что Украина является источником технологий. Это может быть Россия", — сказал он.

В своем докладе Майкл Эллеман отмечает, что двигатели для северокорейских ракет более вероятно могли поступить из Украины, чем из России.

Кроме того, он напомнил, что до 2006 года Россия покупала у "Южмаша" ракеты-носители "Циклон-2".

"Я не думаю, что я могу измерить степень вероятности, но исходя из того, что я знаю, а очень много остается мне неизвестным — более вероятно, что технологии поступили из Украины, чем из России. Но, если кто-то предоставит мне доказательство, или несколько доказательств дополнительно — эта оценка может легко измениться", — сказал Эллеман.

При этом он не считает правительство Украины причастным к возможным поставкам двигателей в Северную Корею.

"Я подозреваю, что они были получены через незаконные каналы. Не думаю, что правительства России, Украины принимали бы участие в этом. Оба правительства имеют хорошую репутацию в вопросе недопущения распространения чувствительных технологий.

В частности, правительство Украины арестовало в 2012-м году нескольких граждан Северной Кореи, которые интересовались технологиями, имеющимися в КБ "Южное"", — сказал Майкл Эллеман.

"Я конечно считаю, что правительства не принимали в этом участия и наиболее вероятно это произошло из-за незаконных сетей торговцев оружием, криминальных банд и др.", — добавил он.

Эллеман во время своего исследования пришел к выводу, что, скорее всего, в поставках двигателей принимал участие кто-то из "Южмаша".

"КБ "Южное" находится в тяжелой экономической ситуации, поэтому вероятно есть сотрудники, недовольные своим положением. Те же охранники на предприятии. Это не означает, что я на кого-то указываю конкретно. Суть в том, что существует почти бесконечный набор вариантов, если пересчитать людей, которые знали о наличии этих технологий в КБ "Южное"", — сказал эксперт.

Также Эллеман предположил, что "могло иметь место похищение со взломом, которое не заметила охрана", ведь речь идет о предметах, которые не использовались более 10 лет.

Напомним, 14 августа влиятельное американское издание The New York Times со ссылкой на выводы Эллемана распространило предположение, что ракета МБР Hwasong-14, запущенную в июле КНДР, была оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разработанного в 60-е годы РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР издание назвало украинское госпредприятие "Южмаш".

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