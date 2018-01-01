Эксперт объяснила, почему Трамп не может добровольно обслуживать интересы Путина

Президент США эгоистичен, отметила эксперт-международник.

Дональд Трамп не может добровольно обслуживать интересы Владимира Путина, поскольку имеет очень сильный характер, полагает эксперт Reuters

Президент США Дональд Трамп имеет очень сильный характер, поэтому не может добровольно идти на поводу у главы Российской Федерации Владимира Путина и обслуживать его интересы.

Американский лидер эгоистичен, рассказала эксперт-международник Юлия Осмоловская в комментарии "Обозревателю".

"Обычно, если мы говорим о том, что россияне хотели сделать себе лояльного кандидата и выводить его потом на пост президента США в обмен на то, что этот человек будет способствовать реализации российских интересов, то надо понимать насколько такой человек может вести себя", — отметила собеседница.

По ее словам, глава Штатов "в этом контексте мог иметь много других альтернативных вариантов, как стать президентом, это не мог быть один единственный". "Для такого эгоистичного, а в этом контексте, это положительное значение, человека, как Трамп, работать на кого-то, когда он сам решал судьбу не одного человека, то с психологической точки зрения, это большое преувеличение", — добавила Осмоловская.

Напомним, перед запланированной на 16 июля в столице Финляндии Хельсинки встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным американское издание New York Magazine написало, что президент США более трех десятилетий мог работать на советские/российские спецслужбы.

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