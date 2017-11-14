Эксперт раскрыл, каким странам грозит атака боевиков ИГИЛ

На Филиппинах в 2017-м "представительство" террористов показало значительные "успехи", отметил Богомолов.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация Reuters

Директор Института востоковедения имени А. Ю. Крымского НАН Украины Александр Богомолов заявил, что после территориальных потерь боевики террористической организациизаинтересованы в расширении влияния, в частности, в Афганистане, Ливии и на Филиппинах.

Об этом он рассказал "Апострофу".

По словам эксперта, злоумышленники снова могут попытаться получить территориальные ресурсы в Египте — на Синайском полуострове, в Ливии, Мали, Нигере, Нигерии, Сомали, Афганистане и Йемене.

"В контексте расширения влияния ИГ, без сомнения, рассматривает Афганистан, где слабая власть, которая давно не достигала серьезных успехов в борьбе с "Талибаном", и Ливию, где единой власти до сих пор нет", — отметил собеседник.

Также боевики могут активизироваться и в Юго-Восточной Азии, например, на Филиппинах, где в этом году "представительство" террористической организации продемонстрировало значительные "успехи". "Существуют опасения и по Йемену, где идет война, и, как и в остальных указанных стран, есть представительство ИГ", — добавил Богомолов.

Ранее западные СМИ писали, что лидер боевиков ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади планирует новую волну терактов в странах Европы для того, чтобы поднять боевой дух после поражений в Ираке и Сирии.