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Эксперт раскрыл, каким странам грозит атака боевиков ИГИЛ

Сегодня, 10:00

На Филиппинах в 2017-м "представительство" террористов показало значительные "успехи", отметил Богомолов.

Ирак, боевик, Мосул, флаг, ИГИЛ
Боевик ИГИЛ, иллюстрация Reuters
Директор Института востоковедения имени А. Ю. Крымского НАН Украины Александр Богомолов заявил, что после территориальных потерь боевики террористической организации "Исламское государство" заинтересованы в расширении влияния, в частности, в Афганистане, Ливии и на Филиппинах.

Об этом он рассказал "Апострофу".

По словам эксперта, злоумышленники снова могут попытаться получить территориальные ресурсы в Египте — на Синайском полуострове, в Ливии, Мали, Нигере, Нигерии, Сомали, Афганистане и Йемене.

"В контексте расширения влияния ИГ, без сомнения, рассматривает Афганистан, где слабая власть, которая давно не достигала серьезных успехов в борьбе с "Талибаном", и Ливию, где единой власти до сих пор нет", — отметил собеседник.

Также боевики могут активизироваться и в Юго-Восточной Азии, например, на Филиппинах, где в этом году "представительство" террористической организации продемонстрировало значительные "успехи". "Существуют опасения и по Йемену, где идет война, и, как и в остальных указанных стран, есть представительство ИГ", — добавил Богомолов.

Ранее западные СМИ писали, что лидер боевиков ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади планирует новую волну терактов в странах Европы для того, чтобы поднять боевой дух после поражений в Ираке и Сирии.

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ИГИЛ, Богомолов
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