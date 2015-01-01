Эксперт рассказал, как Лукашенко дал "пощечину" Путину

Заседание высшего Евразийского экономического совета было знаковым для главы РФ, отметил Тышкевич.

Александр Лукашенко Скриншот видео с youtube.com

Отсутствие президента Беларусина заседании(ЕЭС) можно расценивать как "пощечину" главе РФ

Об этом в блоге на "Обозревателе" написал эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

По его словам, заседание было знаковым мероприятием для российского лидера и для евроазиатской интеграции.

"Лукашенко не поехал на заседание высшего Евразийского экономического совета, он еще и не подписал Таможенный кодекс… в это время проводил встречи по привлечению инвестиций", — отметил эксперт.

Ранее экс-глава Республики Беларусь и один из авторов Беловежского соглашения, нынешний оппозиционер Станислав Шушкевич выразил мнение, что Владимир Путин вместо Александра Лукашенко стал последним диктатором Европы.