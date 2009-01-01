Эксперт рассказал, как рухнула еще одна надежда идеологов "русского мира"

За "русскую идею" в основном борются люди с фамилиями разного происхождения, пишет Панфилов.

Рухнула еще одна надежда идеологов "русского мира" Reuters

В РФ не поддержали идею появления закона о "российской нации", в результате чего "рухнула еще одна надежда идеологов "русского мира"

Об этом профессор грузинского Государственного университета Илии Олег Панфилов написал в материале на "Крым. Реалии".

Он отметил, что закон о российской нации должен был спасти идею создания "русского мира" и дать понять всему миру, что единой является вся страна, включая чеченцев, аварцев, татар и чукчей, хантов и калмыков.

"Русского мира" не получилось, получился дикий национализм без национальности, когда за "русскую идею" в основном борются люди с фамилиями разного происхождения, и которые ни с какого бока не могут быть единым этносом. Они ведут себя как "воры в законе" в самом интернациональном криминальном сообществе, где существуют понятия, а не разделение по этническим признакам", — пишет профессор.

Напомним, ранее журналист объяснил, почему в Украине "русский" воспринимается как синоним путинской войны.