Эксперт рассказал, для чего Трампу и США нужны военно-космические силы

Оказывается, Пентагону и представителям американского ВПК на Земле стало тесновато в последнее время.

Дональд Трамп Фото: Reuters

Действительный член Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского Александр Железняков дал оценку поручению, которое отдал накануне президент США Дональд Трамп − по формированию американских военно-космических сил.

По мнению эксперта, создание ударных космических сил изначально было предусмотрено военной доктриной США. В данном документе, к примеру, сообщается о возможности ведения боевых действий в космосе, а не только об использовании космических средств для военных операций на поверхности Земли.

"Пока нет никаких средств для ведения таких боевых действий. Это больше теория в расчете на будущее из-за опасений, что подобные средства появятся у других стран", — цитирует Железнякова "Пятый канал".

По его мнению, сейчас можно с уверенностью говорить о сроках создания штабных структур военно-космических сил в США, а полноценное их развертывание — дело нескольких лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский политолог рассказал, чем Трамп может быть полезен Путину.

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