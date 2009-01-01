Круг возможностей у главы РФ сужается с каждым днем, утверждает Панфилов.

Владимир Путин Reuters

Профессор грузинского Государственного университета Илиисчитает, российский президентвернулся к своей идее — добивать РФ бурной деятельностью.

Об этом пишет Крым.Реалии.

В то же время эксперт выразил мнение, у главы страны с каждым днем сужается круг возможностей.

"Фокус с Трампом (президент США Дональд Трамп — Ред.) не удался, и Путин вернулся к своей идее — добивать Россию своей бурной деятельностью", — отметил он.

При этом, "поскольку друзей категорический не хватает, российский диктатор взялся за восстановление прежних — из имперского прошлого и неудавшегося будущего, слетав на днях в Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, поговорив по телефону с президентом Туркменистана (Гурбангулы Бердымухамедов — Ред.)".

"О том, что творит Александр Лукашенко (глава Беларуси — Ред.), он уже знает. Будущее России туманно… Еще никогда в России так не жаждали нового президента США, как Дональда Трампа", — добавил аналитик.

По его словам, политика ждали как обещанное когда-то коммунистами "светлое будущее", как того, которого 93 года зовут "живее всех живых".

"Трамп должен был поставить точку на моральных мытарствах россиян и сказать: "Россия — великая наша держава", или что-то вроде этого. Успокоить жителей огромной страны, подбодрить, уверить их в неизменности правильного пути, который выбрал их вождь в деле строительства еще одного "светлого будущего", — добавил Панфилов.

"Все пошло насмарку — Трамп ничего такого не сказал, а наоборот — стал вести себя как все другие президенты, то есть не замечать РФ и даже слегка иронизировать… Круг возможностей у Путина сужается с каждым днем. Ближайший друг, партнер и соратник Александр Лукашенко совсем от рук отбился — начал смотреть в сторону Европы", — утверждает профессор.

"Что делать в этой ситуации, когда Трамп не ответил взаимностью, Европа продолжает вводить санкции, мировые лидеры игнорируют Путина? Единственная возможность — продолжить начатое дело — строить "русский мир", но уже в условиях жесткого финансового кризиса", — считает он.

Ранее бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох писал, что Владимир Путин исковеркал судьбу двум поколениям людей. Ознакомиться с мнением экс-чиновника можно здесь.