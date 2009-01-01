Эксперт считает, что разговор Путина и Трампа был "не очень комплементарным"

Президент США не может самостоятельно принимать ключевые внешнеполитические решения, отметил Чорновил.

Владимир Путин и Дональд Трамп geo-politica.info

Политический аналитик, бывший нардепсчитает, что недавний телефонный разговор между президентами США и РФ —— "получился не очень комплементарным".

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время эксперт подчеркнул, что сейчас американский лидер "находится в подвешенном состоянии" из-за обвинения в связях с РФ.

"Когда два человека…, у которых не самые лучшие общественные характеристики, как лидеров довольно тоталитарных, авторитарных и волюнтаристских, ведут между собой переговоры в закрытом формате, всегда возникают определенные тревоги, это понятно", — отметил собеседник.

По словам аналитика, "для этих тревог не так много оснований", в пользу этого мнения свидетельствует тот факт, что Трамп "не может самостоятельно принимать ключевые внешнеполитические решения".

"Эти решения формируются расширенной командой, в которую входят истеблишмент Республиканской партии и члены его кабинета. А члены его команды в абсолютном большинстве высказались уже достаточно жестко по поводу России…", — добавил он.

"Поэтому в этих обстоятельствах подозревать, что Трамп о чем-то договорился с Россией в обход всех демократических структур США — тут, мне кажется, слишком много конспирологии", — считает бывший народный избранник.

"Сейчас Трамп находится в подвешенном состоянии из-за обвинения в связях с Россией, и какие-либо активные действия в этом направлении с нарушением существующей процедуры могут иметь для него угрожающие последствия, и он это очень хорошо понимает", — сказал Чорновил.

"Поскольку до этого времени у нас нет более-менее детального изложения разговора, предоставленного двумя сторонами, можно только предполагать, что разговор получился не очень комплементарным", — уверен эксперт.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж объяснил, почему Владимиру Путину не стоит ждать особых симпатий Дональда Трампа. Ознакомиться с его мнением можно здесь.