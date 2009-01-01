Эксперт сказал, когда Кадыров отвернется от кремлевских хозяев

Глава Чечни — горделивый человек со спесью, сказал Ким.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров varlamov.ru

Психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким считает, что глава Чечниотвернется от своих кремлевских хозяев, как только прекратится поток денег из Москвы на Кавказ.

Об этом он рассказал "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что чеченский лидер — "горделивый человек со спесью, со взрывным характером".

"Контролировать Кавказ всегда было очень сложно. Своя ментальность, свои особенности. Чеченцы народ гордый и то, что Кадыров поддерживает Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.) не делает его нечеченцем", — заявил Ким.

По его словам, "как только изменится ситуация в сторону Чечни, он станет президентом независимой Чечни". "Если ему позволят, если не уберут из Москвы или Грозного. Этот человек контролируем пока Москва платит Чечне дань", — добавил психолог.

Ранее российский политолог Станислав Белковский говорил, что московские силовики хотят ликвидировать Рамзана Кадырова, но Владимир Путин не позволяет им это сделать. Ознакомиться со сведениями аналитика можно здесь.