Эксперт сказал, когда Кадыров отвернется от кремлевских хозяев

Глава Чечни — горделивый человек со спесью, сказал Ким.
Об этом он рассказал "Обозревателю".
В то же время собеседник подчеркнул, что чеченский лидер — "горделивый человек со спесью, со взрывным характером".
"Контролировать Кавказ всегда было очень сложно. Своя ментальность, свои особенности. Чеченцы народ гордый и то, что Кадыров поддерживает Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.) не делает его нечеченцем", — заявил Ким.
По его словам, "как только изменится ситуация в сторону Чечни, он станет президентом независимой Чечни". "Если ему позволят, если не уберут из Москвы или Грозного. Этот человек контролируем пока Москва платит Чечне дань", — добавил психолог.
Ранее российский политолог Станислав Белковский говорил, что московские силовики хотят ликвидировать Рамзана Кадырова, но Владимир Путин не позволяет им это сделать. Ознакомиться со сведениями аналитика можно здесь.