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Эксперт сказал, когда Кадыров отвернется от кремлевских хозяев

Сегодня, 13:05

Глава Чечни — горделивый человек со спесью, сказал Ким.

Путин, Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров varlamov.ru
Психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров отвернется от своих кремлевских хозяев, как только прекратится поток денег из Москвы на Кавказ.

Об этом он рассказал "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что чеченский лидер — "горделивый человек со спесью, со взрывным характером".

"Контролировать Кавказ всегда было очень сложно. Своя ментальность, свои особенности. Чеченцы народ гордый и то, что Кадыров поддерживает Путина (президент РФ Владимир ПутинРед.) не делает его нечеченцем", — заявил Ким.

По его словам, "как только изменится ситуация в сторону Чечни, он станет президентом независимой Чечни". "Если ему позволят, если не уберут из Москвы или Грозного. Этот человек контролируем пока Москва платит Чечне дань", — добавил психолог.

Ранее российский политолог Станислав Белковский говорил, что московские силовики хотят ликвидировать Рамзана Кадырова, но Владимир Путин не позволяет им это сделать. Ознакомиться со сведениями аналитика можно здесь.

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Россия, Москва, Путин, Кадыров, Чечня, Ким
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