Ели жертв и готовили "тушенку". В России случайно поймали семью каннибалов

Правоохранителям удалось найти тела семерых убитых подозреваемыми человек.

В России случайно поймали семью каннибалов Mash

На территории Краснодарского края задержана семейная пара, которая с 1999 года убивала и съедала своих жертв.

Об этом идет речь в сообщении паблика Mash.

Отмечается, что правоохранителям удалось найти тела семерых убитых подозреваемыми человек.

Муж и жена могут быть причастны к гибели еще 30 человек. Супруги съедали своих жертв по частям, а также делали из них "заготовки".

Все материалы дела переданы в Следственный комитет по Краснодарскому краю.

Отмечается, что семейную пару "поймали случайно". Дорожные рабочие во время укладки асфальта якобы нашли телефон, на котором были фотографии мужчины с частями тел. Дорожники передали телефон полицейским. Позже у подозреваемых дома нашли множество телефонов жертв и записи видеоуроков по "приготовлению человечины".

По предварительным данным, женщина работала медсестрой в летном училище и "угощала" курсантов частями человеческих тел, выдавая их за тушенку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве убийца расчленял труппы родственников и готовил из них еду.