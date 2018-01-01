Елизавета II официально признала Меган Маркл членом королевской семьи: видео

Приглашение на службу в Вестминстерском соборе связывают с тем, что на выходных Маркл приняла англиканскую веру.

В честь дня Содружества наций королевская семья в полном составе посетила службу в Вестминстерском соборе.

В этом году к королеве Елизавете II, принцам Чарльзу, Уильяму и Гарри, Кейт Миддлтон, герцогине Корноульской Камилле присоединилась и Меган Маркл.

Для невесты принца Гарри это событие стало особенно важным еще и потому, что это первый совместный выход вместе с Елизаветой II. Британские СМИ отмечают, что общим появлением на публике с Меган Маркл королева Елизавета показала, что уже признает девушку членом семьи.

А приглашение на службу в Вестминстерском соборе связывают с тем, что на выходных Маркл приняла англиканскую веру.

Для выхода Меган Маркл выбрала белое пальто и белый берет. А вот Кейт Миддлтон, которая в ближайшее время в третий раз станет мамой, остановила свой выбор на темно-синем платье и шляпе. В свою очередь королева Елизавета II была в костюме цвета насыщенного марсала.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри и Меган Маркл подыскивали совместное жилье в Англии.

Напомним, стало известно, когда поженятся принц Гарри и Меган Маркл.