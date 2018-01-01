Елизавета II утвердила выход страны из Евросоюза

Прекращено действие законов ЕС на британской территории.

Королева Великобритании Елизавета II Фото: The Royal Family//Facebook

Королева Великобритании Елизавета II одобрила принятие законопроекта о выходе страны из состава из Европейского союза, присвоив ему таким образом статус закона.

"Ее величество выразила свое королевское согласие", - цитирует Reuters спикера палаты общин парламента Великобритании Джона Беркоу.

По его словам, содействовавший вхождению Великобритании в ЕС закон "О Европейском сообществе" 1972 года отменен. Также прекращено действие законов ЕС на британской территории.

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) палата лордов одобрила 20 июня.

Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, на нем победу одержали евроскептики.

В мае Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Лондону в связи с Brexit - от Британии требуют выплатить до 100 млрд евро.

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