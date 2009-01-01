"Эпидемия отставок". В России рассказали о тектонических подвижках в окружении Путина

Отсутствие официальной реакции на фильм Навального про Медведева, который набрал больше 7 миллионов просмотров — говорит о многом.

В окружении Путина началась эпидемия отставок Reuters

В последнее время в российской власти началась эпидемия отставок , что может быть очень положительным знаком.

Такое мнение высказала российская оппозиционерка и диссидентка Ольга Курносова, пишет "Обозреватель".

"На самом деле подвижки тектонические. В России сейчас практически эпидемия отставок. В частности, в системе МВД после позавчерашней коллегии, их произошло очень много. К тому же, отсутствие официальной реакции на фильм Навального про Медведева, который набрал больше 7 миллионов просмотров — говорит о многом", — заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин устроил очередную чистку силовиков.