"Эпидемия отставок". В России рассказали о тектонических подвижках в окружении Путина

Отсутствие официальной реакции на фильм Навального про Медведева, который набрал больше 7 миллионов просмотров — говорит о многом.
Такое мнение высказала российская оппозиционерка и диссидентка Ольга Курносова, пишет "Обозреватель".
"На самом деле подвижки тектонические. В России сейчас практически эпидемия отставок. В частности, в системе МВД после позавчерашней коллегии, их произошло очень много. К тому же, отсутствие официальной реакции на фильм Навального про Медведева, который набрал больше 7 миллионов просмотров — говорит о многом", — заявила она.
Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин устроил очередную чистку силовиков.