Эрдоган объявил о начале АТО в Сирии, опубликовано видео

Вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн.

Эрдоган объявил о начале АТО в Сирии cao-tv.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале "антитеррористической операции" в сирийском Африне.

"Антитеррористическая операция в Африне фактически началась, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кютахья", — сообщает агентство "Анадолу".

По данным агентства, президент Турции заявил, что "Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе".

При этом вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Турция считает эти отряды террористической группировкой.

Напомним, ранее сообщалось, что российские самолеты атаковали мирных сирийцев: есть погибшие и пострадавшие.