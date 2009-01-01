Эрдоган загнал себя в угол союзом с Путиным — политолог

Президент Турции сейчас не может принимать какие-то воинственные позы, отметил Пионтковский.
Об этом он рассказал "Гордону", комментируя авиаудар последней страны по турецким военным в Сирии.
В то же аналитик подчеркнул, что лидер турецкого государства слишком сильно завязался с политиком в новом тройственном союзе — Турция, Иран и РФ.
"Поэтому сейчас он не может принимать какие-то воинственные позы. На внутреннем рынке этот трагический инцидент пошел на пользу российскому президенту. Пропаганда только и рассказывает: мол, наш Путин показал их Эрдогану", — отметил собеседник.
По его словам, "проще говоря, турецкий президент загнал себя в угол союзом с Путиным, он испортил отношения с США и НАТО". "Теперь Эрдогану очень трудно изображать из себя крутого мачо. Стало понятно, кто в этой паре альфа-самец", — добавил Пионтковский.
Ранее журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев выразил мнение, что удар российской авиации по турецким военным в Сирии является "пацанской местью" Владимира Путина Реджепу Тайипу Эрдогану.