Эрдоган загнал себя в угол союзом с Путиным — политолог

Президент Турции сейчас не может принимать какие-то воинственные позы, отметил Пионтковский.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Reuters

Российский политолог и публицистзаявил, что президент Турциизагнал себя в угол союзом с главой Российской Федерации

Об этом он рассказал "Гордону", комментируя авиаудар последней страны по турецким военным в Сирии.

В то же аналитик подчеркнул, что лидер турецкого государства слишком сильно завязался с политиком в новом тройственном союзе — Турция, Иран и РФ.

"Поэтому сейчас он не может принимать какие-то воинственные позы. На внутреннем рынке этот трагический инцидент пошел на пользу российскому президенту. Пропаганда только и рассказывает: мол, наш Путин показал их Эрдогану", — отметил собеседник.

По его словам, "проще говоря, турецкий президент загнал себя в угол союзом с Путиным, он испортил отношения с США и НАТО". "Теперь Эрдогану очень трудно изображать из себя крутого мачо. Стало понятно, кто в этой паре альфа-самец", — добавил Пионтковский.

Ранее журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев выразил мнение, что удар российской авиации по турецким военным в Сирии является "пацанской местью" Владимира Путина Реджепу Тайипу Эрдогану.