На концерт пришли в основном дети 14-17 лет, пишет Алекс Нойт.

Теракт в Манчестере Reuters

Теракт на крытом стадионе английского города Манчестер, во время которогоможет быть связан с подготовкой ко внеочередным парламентским выборам в Великобритании, где победа скорее всего достанется противника президента РФ Владимира Путина.

Об этом координатор конструкторских групп украинских беспилотников Alex N Alex Noyt пишет на своей странице в Facebook.

"Хочу напомнить, что в Украине за время проведения Евровидения было предотвращено 11 терактов от россиян. Этот труд украинских силовиков стоит ценить...", — пишет блогер.

"Если кто не в курсе, в июне в Британии внеочередные парламентские выборы, где больше всего шансов пройти у консерваторов Терезы Мэй, которые рвут ХЙЛО как тузик грелку. Это, конечно, просто "совпадение", такой чудовищный теракт за пару недель до голосования. Как и теракт во Франции, за пару дней до голосования на выборах президента, когда было очевидно, что Лепенша пролетает. Как и теракты в Германии, Брюсселе, Ницце и т.п., каждый раз, когда ЕС отвешивал пинка ХЙЛУ...", — напомнил координатор

"Ариана Грандэ — популярная R&B певица, на концерт пришли в основном дети 14-17 лет, твари намеренно выбрали именно это событие", — добавил Алекс Нойт.

Напомним, по данным западных СМИ, теракт на стадионе в Манчестере мог устроить смертник, ответственность за взрыв взяло на себя ИГИЛ.