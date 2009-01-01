На концерт пришли в основном дети 14-17 лет, пишет Алекс Нойт.
Об этом координатор конструкторских групп украинских беспилотников Alex N Alex Noyt пишет на своей странице в Facebook.
"Хочу напомнить, что в Украине за время проведения Евровидения было предотвращено 11 терактов от россиян. Этот труд украинских силовиков стоит ценить...", — пишет блогер.
"Если кто не в курсе, в июне в Британии внеочередные парламентские выборы, где больше всего шансов пройти у консерваторов Терезы Мэй, которые рвут ХЙЛО как тузик грелку. Это, конечно, просто "совпадение", такой чудовищный теракт за пару недель до голосования. Как и теракт во Франции, за пару дней до голосования на выборах президента, когда было очевидно, что Лепенша пролетает. Как и теракты в Германии, Брюсселе, Ницце и т.п., каждый раз, когда ЕС отвешивал пинка ХЙЛУ...", — напомнил координатор
"Ариана Грандэ — популярная R&B певица, на концерт пришли в основном дети 14-17 лет, твари намеренно выбрали именно это событие", — добавил Алекс Нойт.
Напомним, по данным западных СМИ, теракт на стадионе в Манчестере мог устроить смертник, ответственность за взрыв взяло на себя ИГИЛ.