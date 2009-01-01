ЕС продолжит санкции против России — эксперт

Свою роль сыграла тесная координация антироссийских санкций с США.

Об этом старший директор программ из берлинского Фонда Маршалла "Германия-США" Йорг Форбриг рассказал в интервью сайту "Сегодня".

Так, на вопрос о том, как он оценивает единство ЕС и Германии в вопросе антироссийских санкций, эксперт признал: "Ясно, что в ЕС и Германии есть много скептически настроенных или выступающих откровенно против антироссийских санкций".

В то же время, по его словам, "несмотря на эти сильные группы критиков, будь то в политике или в бизнесе, мы все видели, как каждые шесть месяцев санкции единогласно продлевали".

"Одна из причин, конечно же, в том, что пророссийские партии и политики (поддерживающие отмену санкций – Авт.) остаются в меньшинстве. Другая, вероятно, в том, что для большинства немецкого и европейского бизнеса Россия не главный рынок сбыта. Ключевой институциональный фактор – в марте 2015 года лидеры ЕС решили связать антироссийские санкции с выполнением Минских соглашений, которые Россией фактически не выполняются. Наконец, свою роль сыграла тесная координация антироссийских санкций с США", — отметил Форбриг.

По словам политолога, тот факт, что США недавно ужесточили свои санкции против России, также поможет поддерживать европейское единство по антироссийским санкциям.

"В общем, есть хорошие шансы на то, что санкции против России продолжат действовать, несмотря на критику, которую мы слышим от некоторых в Европе", — подчеркнул эксперт.

В марте ЕС продлил до 15 сентября 2017 года действие санкций против 150 человек и 37 организаций из Украины и России, которые несут угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины.

Напомним, новые санкции США против России, Ирана и Северной Кореи в энергетической сфере стали предметом торга между Америкой и Европейским Союзом.