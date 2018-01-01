"Угрожало жизни многих людей". ЕС высказал позицию по отравлению Скрипаля

Использование любого химического оружия любым лицом абсолютно неприемлемо, подчеркнули в Совета Евросоюза по иностранным делам.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии угрожало жизни многих граждан, отметили в ЕС Фото: Sky News

Европейский союз решительно осуждает отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Такое безрассудное и незаконное действие угрожало жизни многих граждан, говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам, опубликованном на сайте Евросовета.

"Использование любого химического оружия любым лицом абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", — отмечается в документе.

Евросоюз выразил полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям наказать ответственных за это преступление и призвал РФ срочно заняться вопросами, поставленными Британией и международным сообществом, а также обеспечить незамедлительное, полное раскрытие ее программы "Новичок" (такое же название носит нервно-паралитический газ — Ред.) перед Организацией по запрещению химического оружия.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявила персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве, кроме того "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность".