Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинцев

Штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. Геноцидом против украинского народа.

В Миссури признали Голодомор геноцидом украинцев Посольство Украины в США

В американском штате Миссури губернатор Эрик Гретенс выдал декларацию, в которой признал Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа.

"Штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. Геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Эрик Гретенс выдал соответствующую прокламацию. Спасибо народу США за солидарность и поддержку Украине в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина ", - говорится в сообщении посольства Украины в США.

Отмечается, что сейчас Голодомор признан геноцидом украинского народа в 11 штатах США: Канзасе, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что депутат Кнессета (парламента Израиля) Аккре Хасон внес на рассмотрение коллег проект закона, которым Голодомор признается актом геноцида украинского народа.

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