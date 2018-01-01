Еще один лидер РосСМИ ополчился на Госдуму РФ из-за унижения женщин

"КоммерсантЪ" объявил бойкот депутату Слуцкому и парламентской комиссии по этике.

Депутат Слуцкий хватал женщин за грудь и промежность, но этику Госдумы РФ не нарушил. Фото: Дума

Известная российская газета "КоммерсантЪ" заявила, что прекращает какие-либо взаимоотношения с руководителем комитета Госдумы России по международным делам Леонидом Слуцким, а также комиссией Госдумы по этике.

В опубликованном открытом заявлении редакция отмечает, что решение комиссии, расследовавшей домагательства Слуцкого к трем журналисткам, вызвало у них удивление и разочарование. По мнению редакции газеты, заседание комиссии превратилось "в суд над пострадавшими", а корпоративная этика при рассмотрении дела победила справедливость.

"Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости. Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов", — отмечается в сообщении "Ъ".

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21 марта Комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы работавших в парламенте журналисток Фариды Рустамовой ("Русская служба Би-би-си"), Екатерины Котрикадзе (RTVi) и Дарьи Жук ("Дождь") на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого и в итоге пришла к выводу, что поведении в Слуцкого отсутствуют "нарушения поведенческих норм".

Сами журналистки обвиняли Слуцкого в том, что политик шантажировал их, требуя совместный ужин за приход на эфир, одну из них он хватал за грудь, а еще одну - за промежность.

Стоит отметить, что часть публично прозвучавших обвинений была подтверждена аудиозаписями.

После скандального вердикта коммитета по этике одна из самых больших и авторитетных новостных платформ РФ - РБК - объявила о начале бойкота.