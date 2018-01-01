Еще одна страна готова направить миротворцев на Донбасс

Финляндия готова принять участие в решении конфликта на Донбассе.

Петр Порошенко и Саули Ниинисте. yle.fi

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом заявил во время встречи с журналистами на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает Yle.

Он отметил, что конфликт на Донбассе является самой серьезной проблемой в Европе и, если есть возможность ее решить, то Финляндия должна принять в этом участие.

Издание отмечает, что бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил, чтобы миротворческий контингент был собран из стран, которые не являются членами НАТО. Расмуссен напрямую назвал Финляндию, Швецию и Австрию.

Ранее свое возможное участие в миротворческой миссии на Донбассе заявили Германия, Австрия и Беларусь (как представитель России). Также свою помощь может оказать и Казахстан.

Напомним, Украина хочет, чтобы миротворцы были на всей оккупированной территории, в том числе и на ныне неконтролируемом границе России с Донбассом. Россия же настаивает, чтобы миротворцы были только на линии соприкосновения.

Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ.

Президент Петр Порошенко заявлял, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс необходимо лишь "дожать" Россию.