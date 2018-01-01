"Если Китай заберет Гавайи". Экс-посол США объяснил, почему нельзя признать аннексию Крыма

Майкл Макфол предложил смоделировать подобную ситуацию в США.

В США рассказали, почему нельзя смириться с аннексией Крыма ru.krymr.com

Американцам, которые сомневаются в нелегитимности российской аннексии Крыма и агрессии РФ против Украины, нужно смоделировать подобную ситуацию в США, считает бывший американский посол в РФ Майкл Макфол.

"Когда американцы говорят украинцам быть более прагматичными в общении с Россией, я задаю себе вопрос, насколько прагматичными будем мы, американцы, если Китай аннексирует Гавайи, Канада вторгнется в штат Мейн или же Мексика поддержит сепаратистов в Калифорнии?", — написал Макфол в Twitter.

Напомним, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в "Главреде" назвал ключевые проблемы реинтеграции Крыма.