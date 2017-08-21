Эсминец США после столкновения с танкером серьезно поврежден, опубликованы фото и видео

John S McCain уже прибыл на сингапурскую базу "Чанги".

Поврежденный американский эсминец John S McCain Reuters

John S McCain, который столкнулся с танкером Alnic MC (шел под флагом Либерии), серьезно поврежден корпус.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные седьмого флота ВМС Штатов.

Агентство уточнило, что поврежденный корабль уже прибыл на сингапурскую базу "Чанги".

"Значительное повреждение корпуса вызвало затопление ближайших помещений, в том числе кают, машинного зала и рубки связи", — отметили во флоте.

Напомним, эсминец John S McCain столкнулся с танкером Alnic MC в ночь на 21 августа у берегов Сингапура, пострадали пять американских моряков, десять — числятся пропавшими. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: News Gala