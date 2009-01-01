Эстония выслала российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Дипломатам РФ уже вручили соответствующую ноту.

Эстония выслала российских дипломатов фото: rus.ruvr.ru

Власти Эстонии потребовали генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть страну.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что дипломатам уже вручили соответствующую ноту. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова заявила агентству, что МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует ее.

На данный момент, причины высылки дипломатов не разглашаются, однако источники Delfi отмечают, что такое решение может быть связано с подозрениями в причастности к шпионажу или другой "несанкционированной деятельности".

Напомним, ранее сообщалось, что самолет с главой МИЛ РФ Сергеем Лавровым вторгся в воздушное пространство Эстонии.