Министр обороны Германии испугалась "тотальных последствий", говоря о Путине

Президент РФ уже давно не является партнером Запада, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не стоит описывать словом "война" отношения между Германией и Россией.

Такое мнение она высказала в интервью немецкому изданию Bild, не согласившись присоединиться к выступлению Манфреда Вебера, главе крупнейшей группы в Европпарламенте, который заявил: "Факты говорят на понятном языке: широкомасштабные действия президента Путина по разрушению суверенитета других стран дестабилизируют систему безопасности в Европе и вокруг нее. Вот почему вы должны сказать: Путин ведет современную войну против Запада".

Министр обороны прямо не говорила о путинской войне. Напротив, она предостерегла от призыва называть последние российские нападения на Запад "войной", говорится в материале. "Это будет иметь абсолютные последствия, если мы скажем это как федеральное правительство", - заявила министр.

В то же время она осудила действия России в Сирии: "То, что происходит в Сирии, это ужасно, и там вы видите беспощадность, с которой Россия действует вместе со своим союзником Асадом".

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По словам фон дер Ляйен, с Путиным лучше всего справляться при помощи экономических санкций, а сам президент РФ "уже давно не является партнером".

"Мы не реагируем на средства, которые он [Путин] использует, но мы используем наши собственные ресурсы и выбираем то, что вредит ему, убеждая стать более конструктивным", - сказал министр обороны.

На вопрос, может ли превратиться Путин в противника, фон дер Ляйен ответила: "Я бы не заходила так далеко, потому что это тоже будет хлопок дверью".