"Это было страшно": звезда фильма "50 оттенков свободы" рассказала о сексуальных сценах

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1 / 3 Звезда эротического триллера раскрыла все секреты нового фильма ("50 оттенков свободы"/скриншот)

Звезда поделилась с журналистами, как снимали откровенные сцены в заключительной части саги.

Актриса Дакота Джонсон, которая играет в фильме "50 оттенков свободы" роль журналистки Анастейши Стил, раскрыла секреты нового фильма и призналась, что всегда тщательно готовилась к новой сцене и ужасно нервничала, хотя для нее все это было не в первый раз.

"Я действительно должна была готовиться к каждому отдельному кадру и точно знать, что и как мы собираемся делать. И с каждым разом легче не становилось. Я знала, на что я подписалась. Конечно, они не заставляют меня снимать одежду, я сама выбрала это", - сказала актриса на одной из пресс-конференций.

Также актриса поделилась подробностями подготовки к эротическим сценам.

"В фильме мое тело показано намного больше, чем тело Джейми. Он перед съемками отжимается, а я просто лежу и пью виски", — пошутила Джонсон.

Джонсон рассказала, что у них с Дорнаном прекрасные отношения: "К счастью, нам с Джейми было так комфортно друг с другом, и мы оба чувствовали безопасность и защищенность. Но все равно, это страшно".

Однако, коллега по съёмочной площадке Джейми Дорнан отметил, что в третьем фильме акцент с секс-сцен смещен на события не с таким "взрослым" рейтингом.

8 февраля на большие экраны выходит "50 оттенков свободы". Это третья и последняя часть трилогии "Пятьдесят оттенков серого", которая рассказывает о начале семейной жизни Кристиана и Анастейши Грей.