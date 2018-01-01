"Это чушь". В Кремле прокомментировали показания Пономарева об аннексии Крыма

Пресс-секретарь президента России поставил под сомнение утверждение российского экс-депутата.
В ответ на обращение Интерфакса представитель Владимира Путина прокомментировал утверждение российского экс-политика относительно решения о начале процесса аннексии Крыма.
"Это чушь", - сказал Песков.
Напомним, по словам Пономарева, непосредственное указание об аннексии Крыма Путин дал на узком совещании с первыми лицами РФ в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Экс-депутат заявил, что 22 февраля Путин едва не попал в авиакатастрофу в Сочи – его вертолет совершил жесткую посадку, что было воспринято как покушение с участием иностранных спецслужб. В этот день бежал Янукович, что вызвало у Путина определенные фобии.