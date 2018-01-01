"Это не боевые действия". Путин прокомментировал трагедию в Кемерово

Владимир Путин провел совещание в Кемерово.

Владимир Путин прокомментировал пожар в Кемерово Reuters

В Кемерово во время совещания, на котором обсуждалась ликвидация последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня", президента РФ Владимир Путин заявил, что причинами трагедии стали "преступная халатность" и "разгильдяйство".

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети", — отметил Путин.

Он добавил, что российские власти говорят о демографии, но "теряют столько людей", передает "Интерфакс".

Отметим, что во вторник утром, возле здания администрации Кемерово люди собрались на стихийный митинг. Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности.

Позднее инициативная группа граждан прибыла в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел людей, погибших в результате пожара. Однако, попав в морг, люди выяснили, что в здании нет трупов несовершеннолетних.

Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 64 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.