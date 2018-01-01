"Это очень серьезно": бывший КГБист рассказал о "списке смерти" Кремля

В документе есть фамилии не только бывших агентов, но и западных чиновников.

У Кремля есть "список смерти", сообщил экс-КГБист. РИА Новости

Бывший сотрудник КГБ Борис Карпичков заявил, что он вместе снаходится в "списке смерти" Кремля.

По его словам, их имена в этом списке не единственные, пишет АСН.

"Будь осторожен. Осматривайся вокруг - что-то может вероятно произойти. Это очень серьезно. Ты не один (в этом списке — ред.)" — предупредил бывшего КГБиста старый знакомый во время телефонного разговора.

На тот момент Карпичков еще не был знаком со Скрипалем, поэтому данное сообщение воспринял исключительно как шутку. Однако после отравления Скрипаля и его дочери он понял, что это знак от ФСБ.

По озвученной им информации, в этом списке есть имена и других бывших агентов КГБ. Кроме того, в него попал и Кристофер Стол, который занимался вопросом расследования связей президента США Дональда Трампа с Кремлем.

В "списке смерти" упоминается также имя Билла Браудера, в свое время выступившего инициатором международных санкций по отношению к российским чиновникам из так называемого "Списка Магнитского".

Ранее Россия объявила, как "накажет" Украину за высылку своих дипломатов. Соответствующе заявление сделал МИД РФ.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.