Сегодня, 17:04 RSS

"Это позор". Трамп жестко высказался из-за российских бомбардировок в Сирии

Сегодня, 13:19

США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с "Исламским государством".

Трамп
Трамп прошелся по действиям России Reuters
Действия России и Ирана в Сирии являются позором, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Об этом он заявил 23 февраля в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом, комментируя ситуацию с бомбардировками района Восточная Гута, передает Deutsche Welle.

"Содеянное Россией, Ираном и Сирией представляет собой позор в гуманитарном плане. То, что эти три страны делают с людьми в последнее время, — это позор", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с "Исламским государством".

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что в Вашингтоне не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии.
Теги:  
Россия, Сирия, США, Дональд Трамп
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...