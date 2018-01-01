"Это позор". Трамп жестко высказался из-за российских бомбардировок в Сирии

США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с "Исламским государством".

Трамп прошелся по действиям России Reuters

Действия России и Ирана в Сирии являются позором, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп

Об этом он заявил 23 февраля в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом, комментируя ситуацию с бомбардировками района Восточная Гута, передает Deutsche Welle.

"Содеянное Россией, Ираном и Сирией представляет собой позор в гуманитарном плане. То, что эти три страны делают с людьми в последнее время, — это позор", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с "Исламским государством".

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что в Вашингтоне не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии.