"Это позор". Трамп жестко высказался из-за российских бомбардировок в Сирии

США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с "Исламским государством".
Об этом он заявил 23 февраля в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом, комментируя ситуацию с бомбардировками района Восточная Гута, передает Deutsche Welle.
"Содеянное Россией, Ираном и Сирией представляет собой позор в гуманитарном плане. То, что эти три страны делают с людьми в последнее время, — это позор", — сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с "Исламским государством".
Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что в Вашингтоне не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии.