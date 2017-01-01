"Это происходит в Америке, или это КГБ?". СМИ сообщили, что Трамп готовит мощный удар по ФБР

Конгрессмены предупреждают, что в Минюсте и ФБР многие могут лишиться своих постов.

Reuters

В Конгрессе США распространяется четырехстраничный доклад, в котором описываются злоупотребления со стороны ФБР и Министерства юстиции США.

Законодатели уже описали доклад как "тревожный", "шокирующий"и "проблемный", а один конгрессмен уподобил документ деятельности КГБ.

По данным Fox News, законодатели еще не имеют права раскрывать содержание меморандума, которые они изучали в четверг, но отмечают, что его следует немедленно обнародовать.

"Это настолько тревожно, что американские люди должны это видеть", - сказал представитель Огайо Джим Джордан.

"Это беспокоит и шокирует. Часть меня хочет не читать [документ], потому что я не хочу верить, что в этой стране, которую я люблю и которая является моим домом, могут происходить подобные вещи", - сказал представитель Северной Каролины Марк Мидоуз.

Представитель Флориды Мэтт Гетц выразил уверенность, что вслед за публикацией документа многие сотрудники госорганов лишатся своих постов: "Я считаю, что последствием его опубликования станут серьезные изменения серьезные изменения в кадровом составе ФБР и Департамента юстиции".

"[Читая документ] ты думаешь – "это происходит в Америке, или это КГБ?". Вот насколько все серьезно", - заявил член Пенсильвании Скотт Перри.

Источник издания сообщил, что в тексте документа содержится подробная информация о надзорной работе разведывательного комитета ФБР и минюста, а также нарушениях закона, которые допустили спецслужбы США, прослушивая беседы советника Трампа Майкла Флинна и российского посла Сергея Кисляка. Имено встреча Флинна и Кисляка до победы Трампа на выборах послужила причиной отставки экс-советника президента.

Документ хотят официально зачитать всему Конгрессу, но такой шаг прежде должен быть одобрен комитетом по внешней разведке. Источник Fox News в комитете рассказал, что против опубликования доклада выступили демократы.

Ранее западные СМИ писали, что Майкл Флинн до официального вступления Дональда Трампа в должность президента обсуждал с Сергеем Кисляком отмену части санкций, введенных против РФ.

В мае прошлого года Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с должности директора ФБР. Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер говорил, что увольнение чиновника может быть попыткой замести следы в расследовании связей президента с Россией.