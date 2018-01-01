"Это разбой": МИД России отреагировала на скандал с генконсульством РФ в Сиэтле

Захарова подчеркнула, что Россия настаивает на возвращении всех 6 объектов российской собственности, захваченных в США.

Захарова прокомментировала скандал с генконсульством РФ в Сиэтле. Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала взлом генконсульства РФ в Сиэтле , куда вчера без согласования с российской стороной вошли власти США.

"Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было. Конечно, это грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм", — цитирует Захарову RT.

При этом она подчеркнула, что Россия настаивает на возвращении всех 6 объектов российской собственности, захваченных в США.

"Мы рассчитываем, что и мировое сообщество обратит внимание на фактический государственный разбой, до которого скатились американские власти", — добавила представительница МИД.

Напомним, официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт назвала "ответными мерами" вход американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле.

Ранее стало известно о том, сколько российских дипломатов останутся работать в Украине.

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов: "Мы хотим быть строителями моста". Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.

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