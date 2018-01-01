"Это трагедия": в Германии у пивзаводов не хватает тары для нового пива

Из-за рекордной жары потребление пива выросло настолько, что у пивоваренных компаний не хватает бутылок и ящиков для производства.

Некоторые пивоварни просят немцев даже сдавать бутылки из-под пива "Днепр Час"

В Германии появилась проблема, которая скорее курьезна, чем серьезна. Из-за рекордной жары потребление пива в стране увеличилось настолько , что бутылки и ящики из под пива просто не успевают делать и привозить. Тем не менее, кое-кто считает эту проблему очень серьезной.

"Это трагедия для всей отрасли", - заявил издатель отраслевого журнала Inside Никлас Отер. А представитель Объединения немецких пивоваров Марк-Оливер Хунхольц заявил, в этом году отрасль столкнулась с "особенно выраженной" нехваткой тары. При этом рост дефицита пришелся в особенности на летние месяцы, в связи с чем пивовары просят покупателей возвращать пустые ящики как можно скорее, передает Deutsche Welle.

Например, такой призыв появилося на странице пивоварни Moritz Fiege в Facebook.

"Прежде чем вы умчитесь в отпуск, сдайте, пожалуйста, пустые бутылки из-под Moritz Fiege. Пока вы будете греться на солнышке, мы их снова наполним. Честное слово!", - пишут представители компании.

В двух других пивных компаниях - Veltins и König-Pilsener - заявили, что вынуждены были заказать дополнительные ящики для пиво, так как в мае и июне был продан рекордный объем пива.

Ситуацию осложняет тот момент, что в Германии каждый пивоваренный завод в желании выделить использует бутылки и ящики собственной формы.

При этом только завод Warsteiner не столкнулся с нехваткой тары. Впрочем, представители предприятия не объяснили, плохо ли покупают их пиво, или просто они оказались умнее и создали резерв тары.

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Напомним, в Японии научились варить прозрачное пиво. Напиток продается в пластиковых бутылках, так что его можно пить даже в офисе.

А в Британии научились варить пиво из пищевых отходов. При изготовлении напитка в ход идут ненужные остатки хлеба из пекарен и горбушки, выбрасываемые производителями сэндвичей.

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