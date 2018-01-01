"Это уже патология": Лолиты отличилась новым националистским заявлением

По ее словам, то, что сейчас творится в Болгарии – это "совершеннейшее безумие".
Такое заявление может стать причиной международного скандала, пишет "Дни.ру".
По словам Милявской, то, что сейчас творится в Болгарии – это "совершеннейшее безумие": местные уже даже не скрывают своей ненависти к русским туристам.
Она рассказала, часто болгары на своих домах пишут, что русским их никогда не продадут, а порой и вовсе призывают "очистить" от них страну. Самой Лолите регулярно отключают свет и воду в купленных ею в Болгарии домах.
"Местная полиция на вызовы не реагирует, говорит, мол, разбирайтесь сами. Это уже патология. Только я никак не могу понять, за что нищая страна Болгария объявила санкции русским туристам", – заявила певица.
Напомним, дочь Лолиты после окончания школы уезжает из Украины. Исполнительница отправляет наследницу учиться в один из вузов Европы.
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