"Это уже патология": Лолиты отличилась новым националистским заявлением

По ее словам, то, что сейчас творится в Болгарии – это "совершеннейшее безумие".

Лолита рассказала о ненависти болгар к русским. glamurchik.tochka.net

Российская певица Лолита Милявская, которая раньше мечтала сдать в психбольницу своего болгарского соседа , рассказала, как в Болгарии местные жители ненавидят русских.

Такое заявление может стать причиной международного скандала, пишет "Дни.ру".

По словам Милявской, то, что сейчас творится в Болгарии – это "совершеннейшее безумие": местные уже даже не скрывают своей ненависти к русским туристам.

Она рассказала, часто болгары на своих домах пишут, что русским их никогда не продадут, а порой и вовсе призывают "очистить" от них страну. Самой Лолите регулярно отключают свет и воду в купленных ею в Болгарии домах.

"Местная полиция на вызовы не реагирует, говорит, мол, разбирайтесь сами. Это уже патология. Только я никак не могу понять, за что нищая страна Болгария объявила санкции русским туристам", – заявила певица.

Напомним, дочь Лолиты после окончания школы уезжает из Украины. Исполнительница отправляет наследницу учиться в один из вузов Европы.

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