"Это внутреннее дело Украины". Песков ответил на обвинения РФ в вербовке Савченко

Пресс-секретарь Путина прокомментировал ситуацию вокруг Надежды Савченко.

В РФ ответили на обвинения в вербовке Савченко УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что информация о вербовке Надежды Савченко российскими спецслужбами во время ее пребывания в тюрьме на территории РФ является "полной чушью".

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины", — заявил Песков в интервью телеканалу "Мир 24".

Он также поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко", сообщает ТАСС.

Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.

Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.