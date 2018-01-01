"Это внутреннее дело Украины". Песков ответил на обвинения РФ в вербовке Савченко

Пресс-секретарь Путина прокомментировал ситуацию вокруг Надежды Савченко.
"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины", — заявил Песков в интервью телеканалу "Мир 24".
Он также поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко", сообщает ТАСС.
Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.
Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.